​6 апреля в ярославском Театре юного зрителя состоялась церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по литературе.



Участие в ней приняли 258 учеников и 81 педагог из 74 регионов страны. ­­Самая многочисленная делегация – 72 человека – прибыла в Ярославль из Москвы. Ярославскую область на олимпиаде представляла Александра Штепен, ученица 11 класса школы №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики.



Площадкой для проведения Всероссийской олимпиады по литературе стал Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского. Участники отметили высокий уровень организации мероприятия. В дни олимпиады ребята не только соревновались в знаниях по литературе, но и знакомились с достопримечательностями Ярославля, узнавали о его истории и культуре.



– Неделя пролетела очень быстро. Организаторы старались, чтобы она вам запомнилась не только напряженным интеллектуальным трудом и переживаниями, но и впечатлениями от посещения нашего уникального древнего города, – обратился к школьникам первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Жюри оценивало вашу работу беспристрастно, победили действительно сильнейшие, но выиграли все – чтобы попасть на эту олимпиаду надо было очень много готовиться, и все вы – молодцы!



Победителями всероссийской олимпиады по литературе стали 20 школьников. Призерами – 96. В их числе и ярославна Александра Штепен.



Работы участников олимпиады оценивали представители ведущих вузов, научно-исследовательских институтов, а также общеобразовательных учреждений России. Возглавила жюри руководитель школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор филологических наук, профессор Елена Пенская. Заместитель председателя – заведующая кафедрой иностранных литератур и языков факультета русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, профессор, доктор филологических наук Татьяна Кучина. В состав жюри также вошли шесть преподавателей ЯГПУ и три учителя общеобразовательных школ региона.



– Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады имеют право на льготное поступление в вуз на обучение. Как правило, дети выбирают самые престижные вузы Российской Федерации, – рассказала ответственный секретарь центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников по литературе Нина Свешникова.