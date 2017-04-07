​Факт незаконной добычи полезных ископаемых в районе поселка Некрасовское выявлен в ходе рейда сотрудниками департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, областной административно-технической инспекции и УМВД.



На площади около 6 тысяч квадратных метров экскаватор «Volvo» добывал песок и песчано-гравийную смесь без лицензии. Незаконная деятельность производилась с марта. Сотрудниками инспекции административно-технического надзора Ярославской области составлен протокол об административном нарушении.



– По результатам рейдового осмотра представителями департамента охраны окружающей среды и природопользования рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности и определении размера вреда, причиненного недрам, – сообщил Александр Борков, старший государственный инспектор ЯО в области охраны окружающей среды.



В соответствии с законодательством нарушителя ждет штраф в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей, а также возмещение вреда, причиненного недрам. Его расчет производится исходя из среднестатистических рыночных цен реализации полезных ископаемых, с учетом расходов, понесенных департаментом на установление размера вреда.



Справка



В 2016 году выявлено и пресечено семь фактов, с начала 2017 года – 2 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Нарушители пойманы с поличным и привлечены к административной ответственности.



С начала 2016 года по настоящий момент предъявлено 5 претензий о возмещении вреда, причиненного недрам, на сумму 242 тысячи рублей, по большинству из них вред возмещен добровольно (на сумму 212 тысяч рублей). В настоящее время еще по четырем фактам незаконной добычи производится процедура определения размера вреда в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 года №564.



В случае причинения существенного вреда от безлицензионной добычи полезных ископаемых предусматривается уголовная ответственность по статье 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).