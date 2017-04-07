​Сегодня в Министерстве промышленности и торговли РФ проходит «День Ярославской области». В состав официальной делегации нашего региона вошли заместители председателя Правительства Валерий Холодов и Максим Авдеев, представители областных департаментов инвестиций и промышленности, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, сельхозпредприятий и общественных организаций, а также топ-менеджеры крупных промышленных предприятий, в том числе ПАО «НПО «Сатурн», АО «Русские краски», ОАО «Элдин», ОАО «Тутаевский моторный завод», ПАО «Ярославский радиозавод», ЗАО «Завод «ЛИТ», НАО «КОРД», ООО «Верфь Братьев Нобель» и др.



День региона – пилотный проект. Его цель – выстраивание взаимодействия между министерством и бизнесом регионов по актуальным вопросам развития промышленности.



В официальной программе визита – круглый стол по вопросам потребительского рынка, обсуждение ключевых направлений стимулирования промышленного развития и новые инструменты этой деятельности, а также меры государственной поддержки промышленности на федеральном уровне и механизмы их реализации.



Для представителей ярославских предприятий это мероприятие – своеобразная площадка для озвучивания своих предложения по оказанию содействия развитию производства. В пакете предложений промышленников – создание новых производств гражданской продукции на базе существующих предприятий оборонно-промышленного комплекса, развитие фармацевтической отрасли региона, внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих промышленную деятельность, содействие включению предприятий области в государственные программы развития.



– День региона – действенный инструмент выстраивания конструктивной коммуникации бизнеса и власти. В рамках мероприятия Правительство области и бизнес-сообщество региона получат отличную возможность напрямую обсудить с отраслевыми специалистами и руководителями Минпромторга России все имеющиеся вопросы, – отметил заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Также мы сможем более детально разобраться в ключевых тенденциях реализации мер господдержки предприятий, совместно с бизнесом наметить рэперные точки для дальнейшего движения.



В настоящее время в рамках программы развития промышленности Ярославской области предприятиям оказывается финансовая поддержка на модернизацию производства: предоставляются субсидии на возмещение затрат по договорам лизинга на приобретение оборудования, субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением НИОКР. Промышленники также вправе рассчитывать на льготные займы под 5% годовых от федерального Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области.



В целом состояние региональной промышленности на настоящий момент демонстрирует положительную динамику. Индекс промышленного производства в 2016 году составил 107,1 %. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей увеличился на 25%, а объем отгруженной продукции в целом – более чем на 7%.



Однако реализация мер государственной поддержки предприятий на региональном уровне актуальна. Особенно в аспекте задач, заявленных в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области. Поэтому значительная роль в стимулировании модернизации промпредприятий региона отведена Фонду развития промышленности. В 2017 году из регионального бюджета в него поступит 40 миллионов рублей на предоставление займов, также рассматривается возможность федерального софинансирования фонда.



Кроме того, в числе приоритетов – рост объема инновационных производств до 240 % к 2025 г., а также локализация производств, рост объема продукции обрабатывающих производств почти в 2,5 раза.