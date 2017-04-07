​7 апреля Дмитрий Миронов прибыл в Тутаев для того, чтобы вручить ключи от новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного фонда. Еще девять семей, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, решили свой квартирный вопрос. Квартиры в новостройке по улице Луначарского, дом 113, были приобретены в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 – 2017 годы.



– Помощь семьям, проживающим в аварийных домах, – стратегическая задача Правительства, – заявил глава региона на торжественной церемонии вручения ключей новоселам. – Чтобы решить ее, область взяла на себя обязательство: до 1 сентября 2017 года расселить все дома, признанные аварийными на начало 2012 года. И сегодня можно с уверенностью сказать, что эта программа будет выполнена в намеченные сроки.



В этом году осталось расселить чуть более двух тысяч человек. В течение четырех лет – всего периода действия программы – каждый год новые квартиры получали порядка 2,5 тысячи человек. Из бюджетов разных уровней на эти цели выделено более 3,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2012 года площадь жилья, признанного аварийным на территории области, составляла больше 140 тысяч кв. метров. В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина была разработана дорожная карта, согласно которой расселение аварийного жилья должно произойти не позднее 1 сентября 2017 года.



Прежде чем войти, по традиции некоторые жители запустили в квартиры кошку. И только затем осмотрели новое жилье сами. Глава региона также обратил внимание на качество постройки здания и внутренней отделки помещений. Он отметил, что в ходе государственной приемки особое внимание уделяется качеству предоставляемого жилья.



– В регионе создана специальная комиссия, в которую входят представители органов исполнительной власти, различных контролирующих структур. Ее задача – оценить выполненные работы. Люди должны переезжать в качественное, благоустроенное жилье, – добавил Дмитрий Миронов.



У сегодняшних новоселов, выразил уверенность врио губернатора, претензий к строителям не будет. Представитель компании застройщика – директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков рассказал, что фундамент здания выполнен из железобетонных плит, стены – из газосиликатных блоков, облицовка – из силикатного кирпича, оптимального материала для наших климатических условий. Дом очень теплый. Кроме того, в квартирах установлены надежные газовые котлы.



– Поскольку у нас еще происходит немало несчастных случаев, связанных с использованием бытового газа, очень важно, что компания-застройщик не сэкономила на безопасности людей и установила современное, качественное газовое оборудование, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Новоселы поблагодарили Правительство области за реализацию региональной программы, по которой они смогли улучшить свои жилищные условия.



– Мы ждали переселения около семи лет. И сегодня хотим сказать огромное спасибо Правительству региона и Дмитрию Миронову лично за возможность переехать в новый дом. Наше прежнее жилье, располагавшееся в помещениях бывшей казармы, конечно, не идет ни в какое сравнение с этой современной, светлой, комфортной квартирой, – сказала Наталья Нестеренко.



Кроме того, Дмитрий Миронов проверил, как выполняется его поручение по ремонту дома, расположенного по проспекту 50-летия Победы. Во время одного из прошлых визитов в город главы региона жители рассказали, в каких условиях им приходится жить. Свои прямые обязанности по содержанию и ремонту помещений общего пользования управляющая компания не выполняла. После того как об этом узнало областное руководство, в доме был проведен целый комплекс ремонтных работ: старые окна в подъезде заменены на пластиковые, установлены новые входные двери в подъезд, появились новые почтовые ящики, домофон.