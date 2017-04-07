​В регионе проходит акция «Неделя безопасного поведения в сети Интернет», ориентированная на школьников, студентов и их родителей. Порядка 250 школ области приняли участие в онлайн-семинаре на тему: «Обработка персональных данных несовершеннолетних».



Об актуальных вопросах защиты персональных данных школьников рассказали начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий управления Роскомнадзора по Ярославской области Маргарита Лысова, заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева и заместитель директора регионального департамента информатизации и связи Игорь Шишов.



– С начала учебного года в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации проведено более 100 открытых уроков по безопасному использованию личных данных, – рассказала Маргарита Лысова. – Так, по данным мониторинга за 2016 год, из 60 проанализированных сайтов на 15 размещены персональные данные детей без правовых оснований, и, соответственно, направлены запросы-требования об удалении информации.



В рамках обсуждения ужесточения ответственности за нарушения в сфере обработки персональных данных были озвучены новые штрафы, вступающие в силу с 1 июля 2017 года.



– В настоящее время наблюдается тенденция роста количества жалоб граждан на незаконные действия операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Более того, по результатам рассмотрения обращений граждан в деятельности операторов систематически фиксируются повторные нарушения, – отметил Игорь Шишов. – И если на сегодня максимальное наказание за нарушения при работе с персональными данными составляет 1000 рублей для должностных лиц и 10000 рублей для юридических, то в соответствии с новым законопроектом с 1 июля штрафы вырастут в разы, в частности, до 75000 рублей для юридических лиц.



В ходе семинара преподавателям представили методики «Практическая психология безопасности: управление персональными данными в Интернете» и новый информационный ресурс «Персональные данные. Дети», материалы которого следует использовать при подготовке занятий с учащимися и родителями.



Подводя итоги семинара, Светлана Астафьева еще раз подчеркнула, как важно сегодня донести до учителей, учеников и их родителей необходимость защиты личной информации, а также доступно объяснить правила безопасного управления персональными данными в сети Интернет.