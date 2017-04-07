Завершено проведение обследования инженерно-технического состояния несущих и ограждающих конструкций квартир № 75, №76, №77 четвертого подъезда многоквартирного на проезде Доброхотова, д. 1, пострадавших в результате хлопка газа 5 апреля.



– По итогам обследования, проведенного специалистами ООО «Регион Эксперт Проект», повреждений несущих конструкций лестнично-лифтового узла и данных квартир не выявлено. Восстановление межкомнатных перегородок в квартире №76 будет проведено мэрией города Ярославля в течение 10 дней. Жильцы всех остальных квартир вернулись домой, – прокомментировал ход работ заместитель председателя регионального Правительства, врио председателя КЧС и ОПБ Ярославской области Роман Колесов.



Напомним, что ЧП произошло 5 апреля около 7 часов 15 минут. На месте ЧС был развернут оперативный штаб областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жители были эвакуированы. Все службы сработали грамотно и оперативно.



По факту хлопка бытового газа в Ярославле СКР возбудил уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Как сообщает пресс-служба регионального СКР, следствие располагает достаточными данными, указывающими на то, что лица, которые устанавливали в квартире газовое оборудование, делали это некачественно. Установлено, что оказанные услуги не отвечают требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей.