​В Ярославской области продолжается акция «Скворечник». Инициированное департаментом лесного хозяйства области мероприятие прошло в Рыбинском районе на территории Арефинской школы-интерната. Его цель – экологическое и краеведческое воспитание подрастающего поколения, а также привлечение птиц в лесные массивы, парки, скверы городов и поселков. Ребятам рассказали о пернатых, науке орнитологии и предложили развесить скворечники.



– Данной акцией мы хотим привить детям доброжелательное и заботливое отношение к окружающему миру, привлечь их к практической деятельности по охране природы, расширить кругозор, развить творческие способности и, конечно же, приучить заботиться о птицах и животных, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.



Кроме размещения скворечников сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» продемонстрировали детям пожарную технику. Лесные пожарные рассказали и показали на практике, как работают их автомобили, мотопомпы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители и другие средства тушения лесных возгораний. Кроме того, они дали возможность ребятам попробовать погасить огонь из ранцевых огнетушителей. В процессе дети приобрели множество новых знаний по правилам безопасности в лесу, получили заряд положительных эмоций.



Различные биотехнические мероприятия выполняются сотрудниками лесничеств, а также арендаторами лесных участков ежегодно. В этом году представителями лесной охраны было изготовлено 100 скворечников. Все они переданы в средние образовательные учреждения, детские дома и сады области для участия детей в акции.