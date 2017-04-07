​Дан старт V региональному творческому конкурсу средств массовой информации «ПозициЯ-2017». Мероприятие проводится при поддержке врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Его организатором выступает управление массовых коммуникаций регионального Правительства. Конкурс призван содействовать формированию активной гражданской позиции, инициативы и творческой деятельности журналистов.



Традиционно отбор лучших работ и их авторов будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы», «Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший фотокорреспондент».



В Год экологии в конкурсе предусмотрена новая номинация: «Лучший материал в электронных и печатных СМИ на экологическую тему». Она призвана продемонстрировать уникальность природы ярославского края, привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам, а также показать усилия, которые предпринимают в регионе для охраны окружающей среды. Еще одна новая конкурсная категория - «Лучшая серия информационных материалов «Решаем вместе»» о реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования и участии в нем жителей области.



В 2013-2016 годах на конкурс «ПозициЯ» было прислано более 800 творческих работ. Оценивались журналистское мастерство и профессионализм, глубина проработки темы, доступность и оригинальность изложения, актуальность новостей, общественный резонанс.



К рассмотрению в конкурсе принимаются работы, вышедшие в СМИ с 1 января до 10 октября 2017 года. Заявки на участие необходимо направить до 10 октября 2017 года в электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru.



С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь (в Microsoft Word).



Заявка участника творческого конкурса «ПозициЯ-2017» здесь (в Microsoft Word).