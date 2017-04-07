​7 апреля в рамках Дня Ярославской области в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялся круглый стол по вопросам потребительского рынка. Участие в нем приняли заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов, представители департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ, департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, ярославских сельхозпредприятий и общественных организаций.



На заседании круглого стола ярославская делегация поделилась опытом реализации проекта «Ярославский фермер». Фермерская продукция, произведенная в небольших хозяйствах, в отличие от широкого ассортимента, представленного в любом крупном супермаркете, имеет свои неоспоримые преимущества и максимально приближена к экологически чистой. Работа над проектом ведется в рамках реализации государственной политики импортозамещения и поддержки сельхозпредприятий региона.



– Последние несколько лет в России стабильно растет спрос на фермерские продукты. Магазин натуральных продуктов – одновременно и востребованный бизнес, и социально значимый проект, – отметил Валерий Холодов. – Разворот России к органическому земледелию, а населения – к натуральной еде – дело ближайшего будущего. Поэтому фермерство, производство и реализация здоровой продукции – долгосрочный тренд.



Среди актуальных затронутых участниками круглого стола вопросов потребительского рынка Ярославской области – качество выпускаемой продукции, поддержка региональных производителей и продвижение их конкурентоспособной продукции на потребительском рынке.



Рассказали ярославцы и о налаживании системы выездной торговли. В регионе реализуется ведомственная целевая программа областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, благодаря которой возмещается часть затрат по доставке товаров более чем в 1 тысячу отдаленных сельских населенных пунктов.



Также собравшиеся обсудили вопросы совершенствования регулирования розничного оборота алкогольной продукции, практики реализации Федерального закона о торговой деятельности, роли общественных организаций в обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов на территории Ярославской области.



Справка



За 2016 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области произведено 81,4 тыс. тонн цельномолочной продукции (101,8% к 2015 году), 15,4 тыс. тонн. мясных полуфабрикатов (100,4% к 2015 году), 3,8 тыс. тонн сыра и сырных продуктов (113,9% к уровню 2015 года), шоколадных изделий и кофе – 21,2 млн. единиц продукции (125,0% к 2015 году).



На территории области осуществляют деятельность 314 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.