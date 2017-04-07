|Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Войска противовоздушной и противоракетной обороны – эффективный инструмент защиты рубежей нашего государства. Техника и вооружение, воплощающие передовые достижения научной мысли, надежно обеспечивают его безопасность.
Слова особой благодарности адресованы сегодня ветеранам, внесшим большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечившим становление и развитие современной системы ПВО страны.
Желаю всем защитникам воздушного пространства Родины успехов в службе, мира, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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