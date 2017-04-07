​Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Войска противовоздушной и противоракетной обороны – эффективный инструмент защиты рубежей нашего государства. Техника и вооружение, воплощающие передовые достижения научной мысли, надежно обеспечивают его безопасность.



Слова особой благодарности адресованы сегодня ветеранам, внесшим большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечившим становление и развитие современной системы ПВО страны.



Желаю всем защитникам воздушного пространства Родины успехов в службе, мира, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов