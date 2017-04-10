​Врио губернатора Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу законопроект, предусматривающий увеличение доходов регионального бюджета 2017 года на 1,9 миллиарда рублей.



– 18,7 миллиона рублей из этой суммы – безвозмездные поступления из федерального бюджета, остальное – налоговые и неналоговые доходы, – сообщил Дмитрий Миронов. – Таким образом, доходы областного бюджета составят более 57 миллиардов рублей.



Дмитрий Миронов отметил, что при этом расходы региональной казны на 2017 год планируется увеличить до 58,6 миллиарда рублей, в том числе за счет остатков федеральных средств в размере 0,9 миллиона. Дефицит составит 1,25 миллиарда рублей, но он является техническим, поскольку в полном объеме покрывается за счет остатков средств и не требует привлечения кредитных ресурсов.