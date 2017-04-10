​10 апреля главный архитектор региона Михаил Кудряшов рассказал о том, как будет выглядеть после благоустройства Демидовский сквер. Проведение работ стало возможным благодаря финансированию со стороны Правительства Москвы, выделенному на обновление центра Ярославля в рамках соглашения, которое подписали врио губернатора Дмитрий Миронов и мэр столицы Сергей Собянин.



– Первоочередной задачей является сохранение исторической основы сквера с учетом ландшафта, без каких-либо кардинальных изменений, – подчеркнул Михаил Кудряшов.



Он отметил, что по периметру сквер окружен 14 памятниками, каждый из которых – пример архитектуры своего времени, а все вместе они создают уникальное целостное пространство исторической среды.



– Мы хотим наполнить Демидовский сквер новыми идеями, содержанием и формами. Здесь появятся дополнительные зоны отдыха, станет качественно иной рекреация. Таким образом, сквер будет прекрасным местом для комфортного времяпрепровождения, – сказал Михаил Кудряшов.



Планируются обустройство новых элементов ландшафта, установка игровых и познавательных элементов, увеличение количества скамеек. Будут произведены реконструкция фонтана, обновление бордюрного камня, разбиты новые цветочные клумбы с многолетними растениями.



– Отдельным пунктом благоустройства стоят декоративная подсветка и дизайн, которые будут воплощены с помощью самых современных средств, – сообщил Михаил Кудряшов. – Они будут применяться в элементах ландшафта, игровых зонах, создавать интерактивные картины, проекции с образовательной или развлекательной целью.



Кроме того, после обновления сквер будет приспособлен для проведения мероприятий различного уровня. Возможны временные сооружения для тематических фестивалей, открытых лекций, мастер-классов, исторических реконструкций, небольших музыкальных выступлений, выставок.



Справка



До XVIII века на месте Демидовского сквера была обширная торговая площадь с многочисленными рядами и лавками.



С 1778 года – плац-парадная площадь для проведения военных смотров. В 1829 году в ее центре была установлена 19-метровая памятная колонна в честь мецената Павла Григорьевича Демидова, пожертвовавшего средства на основание Высших наук училища в Ярославле.



В 1885 году городской голова Вахромеев засадил плац-парадную площадь деревьями, и в Ярославле появился уютный сквер.



В 1918 году плац-парадную площадь переименовали в площадь Мира (в честь Брестского мира).



В 1931 году медный столп был разрушен.



В 1934 году площадь Мира переименовали, в честь героев страны она стала называться площадью Челюскинцев.



В 1976 году центральная аллея сквера вновь получила имя Мира. В 2005-м воссоздан Демидовский столп.