​В Совете Федерации прошло первое публичное обсуждение законопроекта о создании единой системы расчетов, подготовленного Министерством строительства. В ближайшие месяцы Минстрой обещает внести в Государственную Думу закон, который регламентирует работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих платежи населения за коммунальные услуги.



– Сегодня в стране уже порядка сорока субъектов перешли на систему расчетов через единые информационно-расчетные центры. По инициативе Правительства Ярославской области в регионе был создан ЯроблЕИРЦ для того, чтобы дать возможность населению напрямую рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов, – отметил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – Сегодня система расчетов жильцов за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают. Закон, безусловно, архиважный. Огромные суммы, которые недополучают сейчас ресурсоснабжающие организации, – это колоссальное бремя. Оно ложится на поставщиков услуг и вызывает серьезнейшее недофинансирование отрасли, а значит, и недоремонт, и срыв всех программ по реконструкции и восстановлению. Чем быстрее этот закон будет принят, тем быстрее отрасль ЖКХ начнет возрождаться.



Собираемость средств в сфере ЖКХ в целом по стране составляет 95 процентов, однако деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают. По оценке руководителей департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России, объем накопленной задолженности в стране уже превышает триллион рублей. Министерство энергетики также поддержало законодательную инициативу.



Единые платежные документы в Ярославской области уже получают жители Переславского, Тутаевского и частично Ростовского муниципальных районов. Плата за жилищно-коммунальные услуги с введением ЯроблЕИРЦ для населения не увеличивается. До конца 2017 года на новую систему расчетов будет переведено 80 процентов региона. Полностью услугами этой организации Ярославская область будет охвачена к весне 2018 года.