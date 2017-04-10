​10 апреля в ярославском Дворце молодежи состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров региона по итогам 2016 года.



– Мы ежегодно чествуем наших спортсменов. Важно, что с каждым разом в истории ярославского спорта появляются новые имена. Большое спасибо тренерам и их воспитанникам за ту работу, которую они делают, – сказал заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.



На торжественной церемонии почетным знаком «Лауреат спорта» были награждены 55 лучших спортсменов и 10 тренеров Ярославского региона. Награждение проходило по нескольким категориям: виды спорта, которые входят и не входят в олимпийскую программу, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и лучшие тренеры.



Среди награжденных был заслуженный мастер спорта России по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов. В прошлом году молодой человек стал чемпионом Европы и завоевал звание «Лучший пловец-марафонец 2016 года».



– Приятно, что наша область уделяет внимание спортсменам и занимается развитием этой сферы, – сказал Кирилл Абросимов. – Когда твои успехи замечают, ты вдохновляешься на новые победы.



Все лауреаты получили почетные значки и денежные премии.