|10 апреля в ярославском Дворце молодежи состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров региона по итогам 2016 года.
– Мы ежегодно чествуем наших спортсменов. Важно, что с каждым разом в истории ярославского спорта появляются новые имена. Большое спасибо тренерам и их воспитанникам за ту работу, которую они делают, – сказал заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.
На торжественной церемонии почетным знаком «Лауреат спорта» были награждены 55 лучших спортсменов и 10 тренеров Ярославского региона. Награждение проходило по нескольким категориям: виды спорта, которые входят и не входят в олимпийскую программу, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и лучшие тренеры.
Среди награжденных был заслуженный мастер спорта России по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов. В прошлом году молодой человек стал чемпионом Европы и завоевал звание «Лучший пловец-марафонец 2016 года».
– Приятно, что наша область уделяет внимание спортсменам и занимается развитием этой сферы, – сказал Кирилл Абросимов. – Когда твои успехи замечают, ты вдохновляешься на новые победы.
Все лауреаты получили почетные значки и денежные премии.
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