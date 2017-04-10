​Заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел совещание по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений на территории Тутаевского МР с представителями администрации района, управлений Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области, УФНС.



Главной темой обсуждения стало введение в оборот земель сельхозназначения. Площадь сельскохозяйственных угодий в районе – более 45 тысяч га. Из них используется только 27,3% – чуть более 12 тысяч га. Часть площадей земель сельскохозяйственного назначения закустарены и заболочены, что существенно затрудняет их вовлечение в оборот и увеличивает затраты. Так, для ввода в оборот 1 га пашни требуется в среднем 25 тысяч рублей.



В этом году на территории района запланирован ввод в оборот дополнительно 2 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения.



На совещании была отмечена низкая активность поселений в части проведения инвентаризации земель и осуществления муниципального земельного контроля. Руководству администрации района рекомендовано активизировать работу и межведомственное взаимодействие в данных направлениях. В первую очередь – по стимулированию собственников к вводу земель в оборот с учетом возможностей финансовой поддержки. Параллельно с этими мерами к собственникам участков, не собирающимся вводить их в оборот, во взаимодействии с Росреестром и УФНС рекомендовано применять повышающий коэффициент ставки налога 1,5, а не 0,3, как сегодня.



– Наша задача – синхронизировать межведомственную деятельность в направлении имущественных и земельных отношений, так как эта сфера очень важна для развития и муниципального района, и всей Ярославской области, – подчеркнул Роман Колесов. – Инвентаризация и стимулирование собственников к вводу земель в оборот дают возможность не только решать проблемы по наполнению муниципального и регионального бюджетов, но и открывают перспективы для потенциальных инвесторов, которые готовы зайти в регион для реализации важных и экономически выгодных проектов.



В завершение проработки проблемных моментов представители профильных федеральных структур, департамента агропромышленного комплекса и департамента имущественных и земельных отношений предложили администрации района более активно взаимодействовать для решения задач, важных не только для района, но и для региона в целом.



Справка



В рамках стратегии социально-экономического развития региона и реализации губернаторского проекта «10 точек роста» продолжается деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Для более тщательной и оперативной проработки возникающих вопросов в сфере имущественных и земельных отношений по каждому муниципальному району проводятся встречи с представителями профильных ведомств в формате круглого стола.