​Уже в апреле на НПЗ имени Менделеева начнутся масштабные работы, связанные с профилактикой и подготовкой производства к запуску. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



– Для нас чрезвычайно важно, что время неопределенности прошло, – сказал Максим Авдеев. – Решена проблема с выплатами заработной платы, задолженности перед работниками на сегодняшний день нет. Снят вопрос трудоустройства: со всеми сотрудниками продлеваются трудовые контракты, они выходят на свои рабочие места. Люди смогут спокойно жить, трудиться, планировать свои доходы. И это очень важно.



Максим Авдеев подчеркнул, что достигнутые договоренности с собственниками и инвесторами предприятия – результат большой работы, проведенной руководством области и лично главой региона Дмитрием Мироновым. Процесс подготовки завода к запуску и сейчас отслеживается еженедельно в рамках совещаний рабочей группы при Правительстве области.



Представитель конкурсного управляющего предприятия Олег Краснонос заявил: сегодня на заводе выпущен приказ об отмене временной приостановки деятельности. Все сотрудники – 377 человек – вернулись на свои рабочие мечта.



– Сегодня был выпущен приказ о прекращении временной приостановки работы, – подтвердил информацию Олег Краснонос. – С 10 апреля все сотрудники – 377 человек – выходят на полный рабочий день. Начинается подготовительный процесс к выводу завода из простоя. Ведется восстановление энергоснабжения предприятия, возобновление поставок газа, после чего начнутся ремонтные работы. Предварительно планируем запустить завод в середине лета. Хочу выразить большую признательность руководству области за помощь и поддержку в урегулировании ситуации.



Вопрос с ликвидацией задолженности по заработной плате на предприятии удалось решить в январе, после того как проблему под свой личный контроль взял глава региона Дмитрий Миронов. Уже в течение нескольких месяцев сотрудники завода получают зарплату раз в месяц. В мае, по словам Олега Красноноса, планируется выйти на нормальный режим выплат – дважды в месяц.



– В течение 2016 года мы системно работали с собственником предприятия над вопросом погашения задолженности по заработной плате. В настоящее время вопрос решен. Однако актуальным остается ряд других проблем, в частности, касающихся отчислений в Пенсионный фонд, – рассказала и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Работа в этих направлениях продолжается.



Кроме того, важным направлением является решение экологических вопросов, связанных с деятельностью предприятия.



– Обеспечение экологической безопасности – одна из задач, которую ставит перед нами глава региона Дмитрий Миронов, – сказал Максим Авдеев. – А потому такие вопросы, как функционирование установок по очистке воды, наполнение кислогудронных прудов, находятся на нашем особом контроле.