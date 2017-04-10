​Сегодня в Ярославле инспекторы административно-технического надзора Ярославской области провели рейд по незаконным парковкам – на детских площадках или на газонах. В ходе инспекции на владельцев автомобилей было составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителей ждут штрафы в размере от 500 до 2000 рублей для физических лиц и до 25000 рублей для юридических.



– Всего за две недели текущего месяца в ходе инспекционных проверок было выписано более 200 протоколов, – рассказал главный инспектор административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – Надо отметить, что привлекается к ответственности не водитель, а собственник транспортного средства. Каждый должен понимать, что лучше проехать сто метров и припарковать свой автомобиль в положенном месте, чем платить штраф.



Напомним, что с декабря 2016 года инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области переименована в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области. С 1 января 2017-го она наделена дополнительными функциями государственного надзора за безопасностью аттракционов на территории региона и государственного контроля в сфере благоустройства. За три месяца текущего года региональной инспекцией административно-технического надзора рассмотрено более 500 обращений граждан.