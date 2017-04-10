|В регионе началась масштабная кампания по выявлению и пресечению незаконной рекламы в лесных массивах. 10 апреля выездной рейд прошел в Ярославском лесничестве, на прилегающих к любимской дороге участках. Сотрудники областного департамента лесного хозяйства и инспектор лесничества обнаружили и демонтировали более 30 рекламных щитов и табличек.
– Реклама на деревьях не только портит внешний облик дорог и населенных пунктов, но и наносит вред зеленым насаждениям, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Вбивание гвоздей, саморезов, прикручивание плакатов железной проволокой к стволу и любые другие действия, портящие кору, травмируют дерево, препятствуют его росту. Деревья заболевают, нарушается их внутренняя структура, и в конце концов они гибнут. Это настоящие акты вандализма по отношению к зеленым насаждениям, которые требуют наказания согласно действующему законодательству.
За несанкционированное размещение рекламы, которое влечет за собой повреждение лесных насаждений, предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей, для юридических – от двухсот до трехсот тысяч рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить ущерб, принесенный лесным насаждениям.
Николай Савельев также добавил, что Правительство Ярославской области реализует целый ряд мероприятий, направленных на наведение порядка в сфере лесного хозяйства, – это пресечение незаконного оборота древесины, ее складирования и транспортировки. Усилены и требования по пожарной безопасности в лесных массивах, а также по мероприятиям лесовосстановления и лесосбережения. Выявление и демонтаж несанкционированных рекламных конструкций и различного рода объявлений, размещаемых в лесных массивах, – еще одно направление данной работы.
Сотрудникам всех лесничеств Ярославской области поручено выявлять и демонтировать несанкционированные рекламные конструкции в постоянном режиме.
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