​10 апреля глава региона Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одним и основных вопросов повестки дня стала социально-экономическая ситуация в Первомайском муниципальном районе.



– В экономическом отношении Первомайский район имеет довольно скромные показатели. В структуре доходов районного бюджета налоговые поступления составляют всего 10 процентов, – отметил Дмитрий Миронов. – Причины такой ситуации понятны, но мириться с ней, думаю, было бы неправильно. Необходимы меры по привлечению в район инвестиций.



Глава района Инна Голядкина рассказала, что на настоящий момент выделено 11 инвестплощадок для промышленного и сельскохозяйственного производства, работа с инвесторами ведется, но добиться высоких результатов пока не удалось.



Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание глава региона, это газификация территории. Уровень газификации в Первомайском муниципальном районе составляет 37 процентов. Как сообщил Дмитрий Миронов, сейчас после возобновления инвестиционной программы «Газпрома» в Первомайском районе планируется прокладка сетей по маршруту Коза – Игнатцево – Семеновское – Всехсвятцево. Задача области и местной власти – своевременно выполнить свою часть программы по строительству газораспределительных сетей.



Участники совещания также обсудили состояние полигона твердых бытовых отходов, расположенного возле деревни Корхово.



– В настоящее время под полигон выделено 4 гектара земли, из которых используются всего две карты. Они заполнены на 73 процента. Срок их эксплуатации завершится через 3 года, – констатировала Инна Голядкина. – Если использовать все выделенные под полигон земли, то их хватит на более длительный срок.



В числе проблемных тем, над которыми сейчас работает район, его глава назвала и неудовлетворительное состояние дорожной сети – норме не соответствует около 80 процентов дорог, а также акцентировала внимание на необходимости модернизации местных котельных.



В завершение доклада Инна Голядкина сообщила, что в этом году в районе за счет собственных сэкономленных средств планируется строительство нового бассейна. Уже составлена проектно-сметная документация.



– Такой опыт должен стать примером для других районов Ярославской области, когда местные власти рассчитывают не только на областные ресурсы, но и на собственные силы, – заключил Дмитрий Миронов.