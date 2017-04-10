|10 апреля глава региона Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одним и основных вопросов повестки дня стала социально-экономическая ситуация в Первомайском муниципальном районе.
– В экономическом отношении Первомайский район имеет довольно скромные показатели. В структуре доходов районного бюджета налоговые поступления составляют всего 10 процентов, – отметил Дмитрий Миронов. – Причины такой ситуации понятны, но мириться с ней, думаю, было бы неправильно. Необходимы меры по привлечению в район инвестиций.
Глава района Инна Голядкина рассказала, что на настоящий момент выделено 11 инвестплощадок для промышленного и сельскохозяйственного производства, работа с инвесторами ведется, но добиться высоких результатов пока не удалось.
Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание глава региона, это газификация территории. Уровень газификации в Первомайском муниципальном районе составляет 37 процентов. Как сообщил Дмитрий Миронов, сейчас после возобновления инвестиционной программы «Газпрома» в Первомайском районе планируется прокладка сетей по маршруту Коза – Игнатцево – Семеновское – Всехсвятцево. Задача области и местной власти – своевременно выполнить свою часть программы по строительству газораспределительных сетей.
Участники совещания также обсудили состояние полигона твердых бытовых отходов, расположенного возле деревни Корхово.
– В настоящее время под полигон выделено 4 гектара земли, из которых используются всего две карты. Они заполнены на 73 процента. Срок их эксплуатации завершится через 3 года, – констатировала Инна Голядкина. – Если использовать все выделенные под полигон земли, то их хватит на более длительный срок.
В числе проблемных тем, над которыми сейчас работает район, его глава назвала и неудовлетворительное состояние дорожной сети – норме не соответствует около 80 процентов дорог, а также акцентировала внимание на необходимости модернизации местных котельных.
В завершение доклада Инна Голядкина сообщила, что в этом году в районе за счет собственных сэкономленных средств планируется строительство нового бассейна. Уже составлена проектно-сметная документация.
– Такой опыт должен стать примером для других районов Ярославской области, когда местные власти рассчитывают не только на областные ресурсы, но и на собственные силы, – заключил Дмитрий Миронов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
19:45
20 просмотров
2017.04.10 В Ярославской области завершаются собрания в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» 2017.04.10 В регионе началась кампания по пресечению незаконной рекламы в лесных массивах2017.04.10 Инспекторы административно-технического надзора Ярославской области провели рейд по незаконным парковкам 2017.04.10 Сотрудники НПЗ имени Менделеева вернулись к работе2017.04.10 В Тутаевском районе в этом году планируется ввести в оборот 2 тысячи гектаров сельхозугодий