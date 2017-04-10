10 апреля на еженедельном оперативном совещании в Правительстве региона обсудили ход реализации проекта «Решаем вместе». Врио губернатора области Дмитрий Миронов подчеркнул важность исполнения программы без нарушения сроков и с должным качеством.



– Проект «Решаем вместе» вызвал огромный интерес. Я сам убедился в этом во время встреч с населением в разных районах области, – отметил Дмитрий Миронов. – Жители охотно принимали участие в собраниях, высказывали свои просьбы, показывали уже готовую документацию. Теперь мы ни в коем случае не должны обмануть ожидания людей, поверивших в то, что власть слышит их пожелания. Направления реализации программы определены, выделение средств запланировано. Теперь важно, чтобы намеченный план четко и последовательно выполнялся.



О контрольных точках реализации губернаторской программы на совещании доложил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин. Он сообщил, что собрания жителей по отбору объектов в проект уже завершились практически во всех муниципальных образованиях:



– По состоянию на 10 апреля проведено 506 собраний в районах области. Работа продолжается только в Ярославле. Это связано с большим количеством собраний, в городе они завершатся до конца недели. До 1 мая межведомственная комиссия, возглавляемая лично врио губернатора, отберет объекты для включения в проект.



Все муниципальные образования активно включились в реализацию губернаторского проекта. Проведенные собрания характеризуются высокой явкой. Кроме того, жители часто единогласно выступают за свое финансовое или трудовое участие в проекте. Так, например, в Переславском районе граждане в качестве одного из объектов выбрали обустройство ледовой площадки. При этом они сами предоставили хоккейную коробку, а администрация района взяла на себя подготовку территории. За установку спортивной площадки около МОУ «Средняя школа №41» и участие собственными силами в благоустройстве единогласно проголосовали жители города Ярославля.



– Приятно, что в нашем регионе очень много энтузиастов. Еще до старта проекта «Решаем вместе» ряд активных граждан пытались своими силами реализовывать те или иные инициативы в своих дворах. И губернаторская программа помогает им в этом, – подчеркнул Илья Баланин.​