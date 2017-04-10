​Врио губернатора Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с руководством Центрального таможенного управления. Начальник Центрального таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Прусов представил главе региона нового начальника Ярославской таможни – полковника таможенной службы Василия Ермолина, назначенного на эту должность приказом Федеральной таможенной службы с 10 апреля. Сергей Прусов дал высокую оценку профессиональным качествам нового руководителя Ярославской таможни. Дмитрий Миронов пожелал Василию Ермолину успехов на новом рабочем месте.



Также в ходе встречи Дмитрию Миронову за значительный личный вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной службы России была вручена юбилейная медаль, выпущенная к 25-летию со дня основания Федеральной таможенной службы РФ.



Справка



Василий Ермолин родился 24 февраля 1965 года в городе Раменское Московской области. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. В 1995-м – Военный университет Министерства обороны РФ.



Службу в таможенных органах начал в 1991 году в должности инспектора Шереметьевской таможни. До нынешнего назначения занимал должность советника руководителя ФТС России. Награжден медалями ФТС России «За усердие» и «25 лет Федеральной таможенной службе». Имеет награды других ведомств. Воспитывает сына и двух дочерей.