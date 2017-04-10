|Глава региона Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с заместителем президента – председателя правления ВТБ Валерием Лукьяненко, директором Департамента оборонной промышленности аппарата Правительства РФ Николаем Архиповым и руководителем офиса банка ВТБ в Ярославской области Андреем Дунаевым.
Как отметил Дмитрий Миронов, в настоящее время банк ВТБ активно участвует в экономике региона, кредитуя такие крупные предприятия, как ПАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Ярославский радиозавод». В рамках встречи обсуждались перспективы такого сотрудничества, а также кредитная поддержка других направлений промышленности региона. Участники встречи подчеркнули высокое значение ярославских предприятий для оборонного комплекса России и необходимость их развития.
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