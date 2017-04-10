​11 апреля представители Ярославского областного единого информационно-расчетного центра совместно с ресурсоснабжающими организациями подвели первые итоги работы организации в Ростовском МР. На сегодняшний день единые платежные документы за услуги ЖКХ от ЯроблЕИРЦ получают жители 25 населенных пунктов района.



– У нас уже открыто 10900 лицевых счетов. На текущий момент с нами работают 646 многоквартирных и частных домов, – сообщила начальник операционного отдела филиала «Ростовский» АО «ЯроблЕИРЦ» Елена Акимова. – С марта заключены договоры с двумя управляющими компаниями. Также кроме коммунальных услуг в квитанции включена оплата содержания и ремонта жилья, обслуживания лифтов, а с 1 апреля появится графа за электроэнергию.



В ЕИРЦ ожидают подписания договоров и с другими управляющими компаниями. По словам Елены Акимовой, жители уже отмечают удобство оплаты услуг одной квитанцией и без комиссии. Директор Ростовского филиала Ярославской генерирующей компании Андрей Лось подчеркнул, что за первый месяц работы областной единый информационно-расчетного центр показал стабильную собираемость.



– Мы оценили работу и по взысканию долгов. Теперь данная обязанность не входит в наш функционал, поэтому больше времени стало для выполнения обязательств перед гражданами, – отметил Андрей Лось. – Считаю, что сотрудничать с ЕИРЦ необходимо всем управляющим компаниям.