​Корпорация развития МСП Ярославской области помогла начинающим предпринимателям привлечь венчурные инвестиции. Инвестор года – 2016 специалист финансового рынка по управлению ценными бумагами Александр Румянцев вложил средства в ярославский стартап «Спорт в кармане».



«Спорт в кармане» (платформа PocketSport) – это веб-сайт и мобильные приложения для записи на спортивные занятия и их оплаты. Клиенты спортивного зала в режиме онлайн отслеживают актуальное расписание и свободные места, могут записаться и оплатить занятие банковской картой, что избавляет их от необходимости предварительного посещения зала для внесения предоплаты.



Проект был представлен инвестору на стартап-марафоне Фонда развития интернет-инициатив в Корпорации развития МСП Ярославской области (бизнес-инкубатор). Специалисты корпорации помогли команде стартапа подготовить проект для привлечения инвестиций: приняли участие в разработке финансовой модели, просчитали денежные потоки прибыли и убытков, рассчитали стоимость бизнеса, сформулировали инвестиционное предложение. В настоящее время стартап находится на преинкубировании в корпорации и готовится стать ее резидентом.



Переговоры о получении венчурных инвестиций заняли несколько месяцев. В итоге Александр Румянцев инвестировал в проект в обмен на 10% компании. По условиям сделки сумма вложений не раскрывается. Средства пойдут на разработку приложения для iOS и Android и достижения определенного размера выручки.



– Предпринимателям на этапе стартапа особенно сложно найти финансирование для запуска своего проекта. Инвестблок Правительства области предоставляет молодым предпринимателям необходимую поддержку, чтобы бизнес встал на ноги, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Пример стартапа «Спорт в кармане» не единственный, сейчас на преинкубировании в корпорации находится 31 проект. И по десяти из них специалисты корпорации уже помогают вести переговоры с инвесторами или оформлять заявку в федеральные институты развития.



Услуги бизнес-инкубатора востребованы в предпринимательском сообществе. Для многих начинающих бизнесменов это сотрудничество становится дорогой в жизнь.



– Практически ежедневно к нам приходят потенциальные предприниматели с бизнес-идеями, но без бизнес-плана и понимания, как превратить свою идею в работающий бизнес. Тех, кто действительно готов к работе и развитию, мы берем на преинкубирование. Это поддержка развития перспективных бизнес-идей и стартапов, направленная на коммерциализацию проекта и развитие команды. Участие в процессе преинкубирования бесплатное, при этом участники пользуются многими услугами бизнес-инкубатора, в том числе менторской, правовой, консультационной поддержкой, – пояснила заместитель директора Корпорации развития МСП Ярославской области Светлана Урнышева.



Также корпорация разработала образовательную программу для предпринимателей на разных стадиях развития бизнеса, в том числе на стартапах. Например, для начинающих инноваторов уже пятый год проводится всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ». В течение трех месяцев в Ярославском бизнес-инкубаторе проходит образовательный этап форума, состоящий из 12 тренингов, направленных на получение ключевых знаний, умений и навыков. Завершается он крупной тренинговой программой от Федеральной корпорации МСП «Азбука предпринимателя». Кроме того, идет активная работа с вузами, позволяющая вовлекать молодежь в предпринимательскую деятельность.