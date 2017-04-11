|Департамент охраны окружающей среды и природопользования провел обследования парков Ярославля, относящихся к особо охраняемым природным территориям.
На территориях Демидовского сквера, Павловского парка на берегу реки Волги, парка в пойме реки Которосли, парка в поселке Нефтестрой и Бутусовского парка фактов незаконного строительства не установлено. Однако в парке в пойме реки Которосли выявлено три места несанкционированного размещения отходов общим объемом 8 кубометров. Информация об этом направлена в администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля для принятия мер по их ликвидации.
За нарушение требований природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях предусмотрена административная ответственность: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.
Обследование проведено в рамках реализации плана проведения рейдовых осмотров при осуществлении регионального государственного экологического надзора на территории Ярославской области на 2017 год.
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вчера, 17:30
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