​Департамент охраны окружающей среды и природопользования провел обследования парков Ярославля, относящихся к особо охраняемым природным территориям.



На территориях Демидовского сквера, Павловского парка на берегу реки Волги, парка в пойме реки Которосли, парка в поселке Нефтестрой и Бутусовского парка фактов незаконного строительства не установлено. Однако в парке в пойме реки Которосли выявлено три места несанкционированного размещения отходов общим объемом 8 кубометров. Информация об этом направлена в администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля для принятия мер по их ликвидации.



За нарушение требований природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях предусмотрена административная ответственность: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.



Обследование проведено в рамках реализации плана проведения рейдовых осмотров при осуществлении регионального государственного экологического надзора на территории Ярославской области на 2017 год.