​11 апреля в Правительстве области глава региона Дмитрий Миронов провел переговоры с генеральным директором ООО «Транснефть-Балтика» Юрием Богатенковым. Стороны обсудили ряд текущих вопросов, касающихся взаимодействия как в экономической, так и в социальной сфере.



– ООО «Транснефть-Балтика» работает в Ярославской области много лет и все эти годы является одним из крупнейших налогоплательщиков, – отметил Дмитрий Миронов. – По итогам прошлого года компания перечислила в областной бюджет 861 миллион рублей налога на прибыль. Это третий показатель в регионе. «Транснефть-Балтика» также успешно решает социальные вопросы своих сотрудников в Ярославле, Мышкинском и Некоузском районах. Расположенные там нефтеперекачивающие станции обеспечивают работой местных жителей и вносят значительный вклад в развитие территорий.



В течение последних нескольких лет компания принимает активное участие в реализации ряда социальных программ и проектов. Оказана помощь в строительстве прихода Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе Ярославля, финансовая поддержка дошкольным учреждениям в Некоузском и Мышкинском районах: выделены средства на приобретение материалов для строительства спортплощадки и ограждения территорий. Также в зоне внимания компании детские сады и школы областного центра.



Кроме того, ООО «Транснефть-Балтика» разработало и утвердило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования в Ярославской области. Заключены договоры на оказание пожертвований, связанных с материально-техническим оснащением кабинетов физики, химии и математики, лабораторным и демонстрационным оборудованием. В Мышкинскую и Некоузскую средние школы уже в этом месяце будет перечислено порядка 8 миллионов рублей. Завершить процесс комплектования планируется к началу нового учебного года.



На встрече был поднят также вопрос строительства автодороги «Юго-западная окружная дорога – деревня Раздолье». Техническое состояние дороги, ведущей к головной продуктоперекачивающей станции «Ярославль», неудовлетворительное. Станция имеет важное функциональное значение в перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Дмитрий Миронов пообещал рассмотреть вопрос возможности ремонта этой дороги, выразив готовность к взаимодействию в решении этого и других вопросов.



Справка



ООО «Транснефть-Балтика» учреждено 13 сентября 2000 года с целью строительства и дальнейшей эксплуатации существующих магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы. Компания является дочерним обществом ПАО «Транснефть», имеет 5 филиалов: Новгородское, Ярославское и Ленинградское районные нефтепроводные управления, нефтебаза «Усть-Луга», база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования. Основными направлениями деятельности являются организация и обеспечение транспорта нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов Северо-Западного региона РФ на экспорт, на нефтеперерабатывающие заводы России и для потребителей внутреннего рынка.