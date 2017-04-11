​11 апреля в Ярославле стартовала всероссийская социальная программа по предупреждению ДТП «Лаборатория безопасности». В церемонии открытия инновационного детского центра по безопасности дорожного движения на базе школе №27 приняли участие первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин, директор департамента образования Ирина Лобода, начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.



– Проект по созданию таких инновационных детских центров уникален. В них совершенно новая система преподавания правил безопасности на проезжей части, – отметил Виктор Костин. – Теперь в нашем регионе появились передвижная лаборатория и методология, по которой будут обучаться дети начиная с 5 лет. В разработке методологии приняли участие эксперты в сфере безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.



Во время открытия инновационного центра состоялось подписание соглашения между Правительством Ярославской области и Российским союзом автостраховщиков. Документом предусмотрены передача региону мобильного автогородка и комплекта оборудования для реализации программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», а также обучение педагогов работе с детьми. Наш регион вошел в первую десятку субъектов Федерации, где реализуется данная программа.



На презентации центра был проведен интерактивный урок для школьников, а также показано оборудование автомобиля «Лаборатория безопасности». Кроме того, было продемонстрировано применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем.



Обучение детей в центе будет проходить по следующим блокам: «Дети, передвигающиеся со взрослыми», «Самостоятельные дети-пешеходы» и «Будущие водители». Также занятия предусмотрены для педагогов и родителей.



– Занятия инновационного центра будут развернуты во всех образовательных организациях Ярославской области. Но прежде всего обучение пройдет на базе детских оздоровительных лагерей, где целый день будет посвящен вопросу безопасности, – рассказала Ирина Лобода. – Все педагоги центра обучены. Сейчас будем отрабатывать практику занятий с ребятами, а уже с сентября проект данного мобильного автогородка будет запущен в наших образовательных организациях.



Программа по предупреждению ДТП «Лаборатория безопасности» создана для снижения числа аварий с участием детей в рамках выполнения поручений Президента РФ.



– В целом на территории Ярославской области стабильная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения, – пояснил Андрей Сироткин. – Есть тенденция к снижению аварийности, но, к сожалению, этого не скажешь о детском дорожно-транспортном травматизме. Кроме того, в регионе неуклонно растет количество транспорта, поэтому чем качественнее будет процесс обучения детей правилам дорожного движения, тем меньше будет ДТП с их участием.



Справка



Программа «Лаборатория безопасности» – совместный проект Госавтоинспекции МВД России, Российского союза автостраховщиков и экспертного центра «Движение без опасности». В каждом регионе, где будет открыт инновационный детский центр по безопасности дорожного движения, за два года планируется обучить не менее 4 тысяч ребят. Среди первых субъектов, где реализуется данная программа, – Ярославская, Тульская, Костромская, Владимирская Смоленская, Ленинградская области.