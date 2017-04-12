​11 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов посетил Московский академический театр драмы им. Маяковского. В рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая маска» глава региона посмотрел постановку Волковского театра «Чайка. Эскиз» по пьесе А.П. Чехова.



– В конце марта на встрече с деятелями культуры директор Волковского театра Юрий Итин пригласил меня в Москву на спектакль «Чайка. Эскиз». В этом году он претендует на самую престижную театральную премию страны сразу в шести номинациях. С удовольствием принял его предложение и приехал поддержать ярославских артистов, – рассказал Дмитрий Миронов. – За «Золотую маску» традиционно борются лучшие театры России, конкуренция будет высокая. Желаю первому русскому удачи.



Спектакли Волковского театра являются постоянными участниками фестиваля «Золотая маска». Сейчас фойе театра украшают четыре премии: две награды – у спектакля «Без названия», заслуженная артистка России Анастасия Светлова – обладательница специальной премии за роль в спектакле «Екатерина Ивановна», а народная артистка России Наталия Терентьева награждена «Золотой маской» в номинации «За честь и достоинство».



В этом году Волковский театр представляет на конкурсе спектакль «Чайка. Эскиз». Евгений Марчелли номинирован на премию за режиссерскую работу, актрисы Анастасия Светлова и Юлия Хлынина – за женскую роль, Игорь Капитанов – за работу художника, Дмитрий Зименко – за работу художника по свету. Кроме того, сама постановка претендует на «Золотую маску» в номинации «Спектакль большой формы».



Торжественная церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска – 2017» состоится 19 апреля в Москве.