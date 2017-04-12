​Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко 11 апреля провел рабочее совещание в формате инвестчаса. В мероприятии, посвященном результатам работы с инвесторами и стадиям реализации основных проектов, приняли участие его заместители Максим Авдеев и Валерий Холодов, генеральный директор Корпорации развития Ярославской области Александр Гончаров, и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



В настоящее время в регионе более 130 инвестиционных проектов разной направленности и на разной стадии готовности. Более 100 из них сопровождает Корпорация развития Ярославской области. Реализацию еще 27 проектов отдельно контролирует департамент АПК.



Компания «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» к 2018 году планирует построить сервисную зону под Ростовом. Данный проект – результат подписанного соглашения между Правительством Ярославской области и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на Международном инвестиционном форуме в Сочи-2016. Стороны представляли глава региона Дмитрий Миронов и президент компании Вагит Алекперов. Документ направлен на долгосрочное взаимодействие в экономической, инвестиционной и социальной сферах.



– Соглашения, подписанные с инвесторами в рамках крупных выставок и форумов, дают первые результаты. Значит, работа проделана не зря, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – Проект компании «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по реконструкции АЗС, строительству кафе и автосервиса достаточно крупный. Он позволит создать не менее 70 рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей.



В рамках всероссийской выставки «Золотая осень – 2016» Правительство Ярославской области заключило соглашения о социально-экономическом партнерстве с ОАО «Волжанин» и ООО «УК «Агрохолдинг-Истра».



В 2016 году в Рыбинском районе началось строительство производственного комплекса из 14 цехов по выращиванию молодняка, восьми промышленных цехов по содержанию кур-несушек, зернового элеватора, цеха сортировки, упаковки и хранения яиц, а также реконструкция инкубатория и убойного цеха. Объект компании «Волжанин» планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.



Компания «Агрохолдинг-Истра» планирует выращивание льна на площади до 3 тысяч гектаров, зерновых культур – до 12 тысяч гектаров, кормовых культур – до 15 тысяч гектаров. Кроме того, предусмотрено разведение крупного рогатого скота мясного направления – до 20 тысяч голов, создание машинно-технологической станции с использованием ресурсов Ярославского региона. На данный момент компания имеет необходимый материально-технический ресурс для начала работ и выбирает площадку для реализации проекта.



– Любое обращение бизнеса не должно оставаться без внимания. Прошу инвестблок Правительства области своевременно предоставлять инвесторам необходимую информацию и помощь, оказывать государственную поддержку в рамках действующего законодательства, – резюмировал Дмитрий Степаненко.



Справка



В инвестиционный блок Правительства области входят департамент инвестиций и промышленности, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, включая Ярославский бизнес-инкубатор, промпарк «Мастер» и Региональный центр инжиниринга – Фонд поддержки МСП и недавно созданный Центр экспорта.



Инвестпортал Ярославской области: http://www.yarinvestportal.ru/.



Подробно обо всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства региона читайте на сайте Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области в разделе «Господдержка»: www.yarincubator.ru/gospodd.



Получить консультацию о субсидиях и других мерах государственной поддержки можно уже сейчас по телефону горячей линии (4852) 370-444.



Информация о мерах поддержки и субсидиях на сайте ДИиП: http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015/mery_podderjki.aspx.



Страницы ДИиП в соцсетях: https://www.facebook.com/yarbusiness/, https://vk.com/yardip.



Информация о субсидиях на портале госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/structure/7600000010000000065 (важно в левом верхнем углу выбрать параметр «Для юридических лиц»).