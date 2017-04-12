​7 апреля в Ярославле на базе парка Тысячелетия и средней школы №43 им. А.С. Пушкина состоялась интеллектуально-спортивная игра для подростков «Мое здоровье в моих руках». Мероприятие организовано региональным отделением Российского движения школьников совместно с департаментом образования Ярославской области, общественной организацией «Волонтерский медицинский центр» ЯГМУ, Центром авиационно-спортивного патриотического воспитания и подготовки к военной службе им. В.В. Терешковой и волонтерским отрядом ЯГПУ.



– Инициатива проведения во Всемирный день здоровья квест-игры «Мое здоровье в моих руках» принадлежит ребятам – участникам слета РДШ, состоявшегося в прошлом году. Они сами предложили и название, и основную концепцию мероприятия, – рассказала депутат Ярославской областной Думы, председатель регионального отделения Российского движения школьников Ольга Хитрова. – Его цель – привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам заботы о своем здоровье, пропаганда физической культуры и таких видов спорта, как баскетбол, футбол, хоккей и волейбол.



Соревнования были организованы на трех площадках, через которые прошла каждая из 12 команд. В квест-игре приняли участие ученики 7 – 10-х классов пилотных школ, входящих в состав Ярославского регионального отделения Российского движения школьников. Ребята научились стрелять из лука, состязались в хоккее на траве, мини-футболе, баскетболе и других спортивных играх.



Кроме самой игры для подростков был организован мастер-класс по волейболу. Провел его председатель коллегии волейбольных судей Ярославской области Дмитрий Прокопенков.