​Специалисты департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с представителями службы постинтернатного сопровождения провели выездную проверку 46 жилых помещений в Гаврилов-Ямском районе, предоставленных детям-сиротам по договорам найма в 2013 – 2016 годах.



– С начала года сотрудниками департамента имущественных и земельных отношений проведено 8 выездных проверок по использованию жилых помещений, являющихся собственностью Ярославской области. По итогам выявленных нарушений проводится претензионная работа в отношении нанимателей, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В 2016 году детям-сиротам предоставлено по договорам найма 172 специализированных помещения.



Техническое и санитарное состояние жилья, проверенного в Гаврилов-Ямском районе, преимущественно удовлетворительное, однако в подъезде некачественно покрашены стены. Представитель компании-застройщика, принимавший участие в рейде, обещал устранить этот недостаток в рамках исполнения гарантийных обязательств.



Кроме того, в ходе проверки выявлено 8 случаев нецелевого использования нанимателями жилых помещений, которые по факту сдаются в поднаем. По этим фактам департамент будет проводить необходимую претензионную работу и при выявлении правовых оснований обращаться в суд.



Помимо этого, в рамках проверки выявлено 22 случая неисполнения обязанности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Сотрудники управляющей организации, привлеченные к проведению рейда, разъяснили нанимателям последствия, а также предложили оформить соглашения о погашении задолженности в рассрочку, что позволит гражданам претендовать на субсидию по оплате за жилое помещение.



По результатам проверки вся информация будет направлена в департамент образования Ярославской области для организации работы по оказанию содействия нанимателям в преодолении трудной жизненной ситуации.



Работа департамента имущественных и земельных отношений по контролю за использованием жилых помещений, предоставленных гражданам, относящимся к категории детей-сирот, будет продолжена на плановой основе. Ежеквартально планируется проверять не менее 90 жилых помещений в различных муниципальных образованиях Ярославской области.