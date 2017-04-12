​12 апреля 1961 года легендарный полет в космос Юрия Гагарина положил начало новой эре в истории цивилизации – сбылась многовековая мечта человечества о покорении космоса.



Самоотверженный труд ученых, конструкторов и инженеров, отвага, мужество и героизм членов отряда космонавтов сделали возможными работу на орбите Земли космических экипажей, реализацию грандиозных планов и решение важнейших задач.



Особые слова благодарности в этот праздничный день нашей легендарной Чайке – Валентине Владимировне Терешковой. Ее беспримерный подвиг вызывает глубочайшее уважение, ее плодотворная деятельность – искреннюю благодарность земляков!



Дорогие ярославцы!



Поздравляю вас с Днем космонавтики!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов