|12 апреля 1961 года легендарный полет в космос Юрия Гагарина положил начало новой эре в истории цивилизации – сбылась многовековая мечта человечества о покорении космоса.
Самоотверженный труд ученых, конструкторов и инженеров, отвага, мужество и героизм членов отряда космонавтов сделали возможными работу на орбите Земли космических экипажей, реализацию грандиозных планов и решение важнейших задач.
Особые слова благодарности в этот праздничный день нашей легендарной Чайке – Валентине Владимировне Терешковой. Ее беспримерный подвиг вызывает глубочайшее уважение, ее плодотворная деятельность – искреннюю благодарность земляков!
Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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