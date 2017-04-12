​Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в I квартале 2017 года составили 24% от годового плана. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу. Расходы профинансированы на 13,4 миллиарда рублей – также 24% к годовому плану. Об этом сегодня на заседании Правительства региона сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Нам удалось переломить негативную тенденцию прошлого года, когда поступление налога на прибыль в первом квартале значительно сократилось по сравнению с показателями ряда предыдущих лет. В текущем году положительная динамика собираемости налога восстановлена, – сказал Дмитрий Миронов. – Особо хочу подчеркнуть, что отрасли социальной и производственной сферы составили 83 процента от общей суммы расходов первого квартала. Это позволило обеспечить все социальные обязательства и в целом достаточно успешно провести отопительный сезон.



Дмитрий Миронов отметил, что по состоянию на 1 апреля объем государственного долга области не увеличился, как это обычно происходило в прошлые годы. Был привлечен кредит из федерального бюджета в размере 2 миллиардов рублей, что позволило снизить расходы на обслуживание госдолга.



Заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин доложил, что платежи налога на прибыль значительно увеличили Северный банк Сбербанка России – на 502,6 миллиона рублей, АО «Газпром» – на 235 миллионов рублей, ОАО «Славнефть-ЯНОС» – на 156,3 миллиона рублей, ОАО «РЖД» – на 112 миллионов рублей.



Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 3,4 миллиарда рублей, рост 13,9%, без учета разовых платежей – 6,9%. Акцизы – 1,9 миллиарда рублей, рост 3,1%.



– Сухие цифры статистики отражают результаты большой кропотливой работы, взаимодействия Правительства Ярославской области с Федеральной налоговой службой. Потенциал для дальнейшего роста есть, потенциал богатый. Сегодня уже можно говорить о сложившейся положительной тенденции. Необходимо продолжать, – подвел предварительные итоги исполнения регионального бюджета в первом квартале Дмитрий Миронов.