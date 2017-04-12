​12 апреля в культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой была организована праздничная программа, посвященная Дню космонавтики и 56-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.



На мониторах в экспозиционно-выставочном зале и в фойе показали фильм «Он сказал: «Поехали!». Школьников ждали увлекательные квесты и познавательные экскурсии. Ребята посмотрели интересные полнокупольные программы, а в интерактивном классе центра для них был проведен урок «Через тернии к звездам», посвященный достижениям советской космонавтики.



– Запланированы мастер-классы и флешмоб на площадке перед центром, – рассказала директор культурно-просветительского центра Ирина Трофилева. – Кроме того, у нас открылась выставка «Космический Палех». Здесь представлены экспонаты из Государственного музея палехского искусства Ивановской области и частных коллекций. Посетители могут убедиться, насколько успешно палехские мастера смогли связать космическую тему с искусством. Все работы были выполнены в 60 – 70-е годы прошлого века, когда между СССР и США была космическая гонка. Поэтому полет первого человека в космос не мог не отразиться в народно-художественном промысле.



Ирина Трофилева добавила, что 28 апреля на Аллее космонавтов в Ярославле появятся новые именные звезды, а с 16 по 19 июня в центре состоится большой фестиваль полнокупольных программ планетариев, посвященный полету Валентины Терешковой. Он проходит раз в два года и традиционно собирает авторов лучших работ со всего мира.



Кроме того, сегодня в парке Тысячелетия Ярославля прошел региональный этап всероссийского молодежного исторического квеста «Первый. Космический». Участниками игры стали школьники и студенты Ярославской области. В ходе квеста ребята проверили свои знания о достижениях нашей страны в освоении космоса.