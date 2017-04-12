Ремонт и реставрацию домов, дорог, парков и исторических объектов, расположенных в центральной части Ярославля и входящих в зону ЮНЕСКО, обсудили сегодня на заседании Правительства области. Средства в размере 600 миллионов рублей на эти цели выделены Правительством Москвы. Договоренности о предоставлении межбюджетного трансферта были достигнуты главой региона Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце прошлого года.



– В настоящее время разработан план реставрации зданий, расположенных на Советской площади и прилегающих к ней территориях, – сообщил Дмитрий Миронов. – Будут проведены работы по ремонту дорог и тротуаров на одиннадцати улицах, по реставрации памятников федерального значения – церкви Ильи Пророка и Кирилло-Афанасиевского монастыря, приведены в порядок четыре сквера, установлена оригинальная подсветка.



Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко отметил, что предстоят масштабные работы, и необходимо сделать так, чтобы их перечень был открытым и понятным для жителей региона.



Как доложил заместитель председателя Правительства, курирующий строительную отрасль, Виталий Ткаченко, большое внимание будет уделено обновлению асфальтового покрытия центральной части города, ремонту дорог. В общей сложности планируется заменить верхний слой более чем на 31 тысяче квадратных метров проезжей части. Будут отремонтированы тротуары, восстановлены газоны, высажены деревья, выполнено цветочное оформление, появится новый бордюрный камень. Планируется заменить плиточное покрытие вокруг Успенского собора. Всего на эти цели уйдет больше 173 миллионов рублей.



Большие преобразования ждут также дома, исторические объекты и парки центральной части города. В частности, будет отремонтирован один из главных храмов города, визитная карточка Ярославля – церковь Ильи Пророка. Обновятся фасады, ограда, специалисты проведут комплексные научно-исследовательские работы, разработают проект реставрации. Кроме того, планируется заменить внешнюю декоративную подсветку. Затраты составят 103 миллиона рублей. Об этом рассказал на совещании главный архитектор области Михаил Кудряшов.



Будет выполнен ремонт и других зданий, расположенных на Советской площади. Обновятся фасады регионального Правительства, Ярославской областной Думы и дома Сорокиной. Здание располагается сразу за церковью Ильи Пророка. Здесь специалисты проведут внутренние работы, связанные с устройством гидроизоляции, утеплением стен подвала, заменой кровли. Также планируется покрасить фасад, отремонтировать ограду.



Запланирован ремонт домов усадьбы Матвеевских. Здания являются памятниками федерального значения. У двух из них, расположенных по адресу: пл. Челюскинцев, 16 и 16а, обновят фасады и крыши. Третий дом (в Советском переулке, 5) признан аварийным, подлежит расселению, а потому временно закроется баннерной сеткой.



Значительные работы будут проведены на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Предстоит усилить фундаменты, отремонтировать фасады и крыши, выполнить гидроизоляцию, восстановить главы четверика и приделов, воссоздать колокольню. Всего на эти работы уйдет 87 миллионов рублей.



Изменения ждут также Демидовский сквер. Он будет благоустроен, на его территории появится интерактивное световое оформление.



Границы зоны ЮНЕСКО планируется обозначить специальными памятными знаками. Всего по периметру центра города будет установлено 16 таких объектов. Еще один проект – панно «Исторический центр» в бронзе. В настоящий момент рассматриваются несколько вариантов его исполнения. Какой из них будет воплощен, Дмитрий Миронов предложил определить жителям региона.



Пошаговая дорожная карта с перечнем и сроками реализации необходимых мероприятий уже составлена. Документация по большинству объектов проходит госэкспертизу. До конца мая должны быть заключены муниципальные контракты.



– В сжатые сроки предстоит выполнить огромный объем мероприятий, – завершил свой доклад Виталий Ткаченко. – Все профильные ведомства и структуры области и города должны объединить усилия, чтобы получить качественный результат. Мы должны сделать так, чтобы исторический центр нашего города преобразился.



Как подчеркнул мэр Ярославля Владимир Слепцов, в центральной части города будет обеспечена так называемая безбарьерная среда. Тротуары, пешеходные дорожки оборудуются пандусами для маломобильных групп населения.



Справка



Планируется отремонтировать следующие улицы:



– Которосльную набережную (от улицы Андропова до часовни иконы Казанской Божией Матери);



– улицу Первомайскую (от Которосльной набережной до улицы Нахимсона);



– улицу Почтовую (от улицы Андропова до площади Челюскинцев);



– Волжский спуск (от площади Челюскинцев до Волжской набережной);



– улицу Революционную (от улицы Первомайской до Волжской набережной, обе стороны);



– площадь Челюскинцев (от Которосльной набережной до Советского переулка, обе стороны);



– Советский переулок (от площади Челюскинцев до Волжской набережной);



– Революционный проезд (от улицы Первомайской до улицы Андропова);



– Народный переулок (от Советской площади до Волжской набережной);



– улицу Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);



– Советскую площадь;



– улицу Андропова (от улицы Кирова до Которосльной набережной).