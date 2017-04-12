​В рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО планируется отремонтировать один из главных храмов Ярославля – церковь Ильи Пророка. 11 апреля о том, какие виды работ будут проведены, рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов.



– В первую очередь отремонтируем фасады и ограду – эти работы не проводились уже 10 лет, – сообщил Михаил Кудряшов. – Также будет сделана консервация монументальной живописи храма и произведены противоаварийные работы в приделах четверика церкви. Результаты этих вложений жителям и гостям города будут очевидны сразу. Однако основная работа не будет видна глазу, но она не менее, а может, и более важна.



Михаил Кудряшов подчеркнул, что запланировано проведение комплексного научного исследования состояния храма с применением самых последних современных диагностических приемов. Работы будут продолжаться в течение года. Специалисты обследуют все несущие конструкции, изучат возможность раскрытия различных трещин или каких-либо других дефектов в помещениях церкви. Также будет изучен температурно-влажностный режим. Эти и другие заключения лягут в основу разработки реставрационного проекта, предусматривающего возможность круглогодичного использования храма.



– Реализация такого реставрационного проекта даст нам надежду на сохранение нашего уникального, красивейшего памятника на долгие-долгие годы, – отметил Михаил Кудряшов. – Оснований для серьезных опасений за сохранность памятника сейчас нет. Вместе с тем нет и точных данных по его состоянию. Исследовательская работа должна быть проведена именно для того, чтобы исключить любую возможность возникновения проблем.



В целом вопрос подготовки и реализации перечня работ по ремонту домов, исторических объектов, парков, дорог, расположенных в центральной части города, обсуждался сегодня на расширенном заседании Правительства области. Всего на эти цели в рамках соглашения между Правительством Ярославской области и Правительством Москвы, подписанного врио губернатора Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным, региону выделено 600 миллионов рублей.