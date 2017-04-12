|12 апреля директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов принял участие в церемонии награждения победителей IV Всероссийской студенческой олимпиады по теплоэнергетике, в которой состязались представители семи университетов России и Республики Беларусь.
– Подготовка специалистов – важнейшее направление для развития региона. И поэтому очень важно, что на территории области мы принимаем победителей олимпиады. Именно они имеют шанс стать лучшими специалистами в теплоэнергетике и сформировать будущий кадровый состав отрасли, – сказал Андрей Лукашов. – Эффективность использования энергетических ресурсов крайне важна для Правительства региона, и данному направлению деятельности уделяется особое внимание.
Участники олимпиады решали задания различного уровня сложности по профильным дисциплинам, среди которых техническая термодинамика, тепломассообмен, котельные установки и парогенераторы, а также гидродинамика.
Цель олимпиады – повышение качества подготовки специалистов по направлениям теплотехнических и теплоэнергетических специальностей, развитие у студентов интереса к профессии.
– Самым сложным было правильно распределить время, – отметила Екатерина Попова, занявшая второе место. – За 4 часа можно решить все задачи, главное – определиться, с чего начать. Всего было шесть основных заданий и шесть дополнительных, каждое из которых имело свою тематику.
Победителям и призерам олимпиады присуждаются государственные премии для поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта «Образование». Премия была учреждена указом Президента РФ Владимира Путина.
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