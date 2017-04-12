​Правительство Ярославской области усилило меры по пресечению выхода на лед. Проводятся межведомственные рейдовые мероприятия.



– В настоящее время на Рыбинском водохранилище, малых реках и озерах лед еще остается. Но с повышением температуры воздуха он стал рыхлым, поэтому выход на него крайне опасен, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Для более тщательного контроля и обеспечения безопасности граждан мы активизировали работу административных комиссий в муниципальных районах и тех, кто не дорожит своим здоровьем и жизнью, будем штрафовать.



Выход на лед на территории региона запрещен, однако рыбаки рискуют собственной жизнью. С начала этого года погибли два человека, спасены пятеро. К активной профилактической работе с любителями рыбалки в экстремальных условиях подключены спасатели, представители казачества, которые помогают в патрулировании. На наиболее опасных объектах организованы спасательные передвижные станции.



В ходе очередного межведомственного рейда на Рыбинском водохранилище в районе поселка Каменники административная комиссия Рыбинского муниципального района составила акты о наложении на нарушителей штрафов. Ответственность за выход на лед в запрещенных местах – до трех тысяч рублей.



– Мы тоже проводим с людьми работу, разъясняем, что выход на лед опасен, – рассказал заместитель атамана Ярославского городского казачьего общества Игорь Егоршов.