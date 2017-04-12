​В Министерстве промышленности и торговли РФ прошел «День Ярославской области». В мероприятии приняли участие руководители 21 промышленного предприятия региона. Официальную делегацию области возглавил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



Представители инвестблока Правительства региона и ярославские промышленники обсудили вопросы сотрудничества и содействия развитию предприятий с представителями 10 департаментов министерства, федеральных институтов развития: Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Агентства по технологическому развитию.



В рамках программы встречи ее участники рассмотрели ключевые направления стимулирования промышленного развития и новые инструменты этой деятельности, а также меры государственной поддержки промышленности на федеральном уровне и механизмы их реализации.



– Несмотря на то, что сегодня на федеральном уровне работает достаточно много структур, оказывающих поддержку бизнесу, далеко не все действующие предприятия знают об их возможностях и о механизмах оказания помощи. Эти темы обсуждались в ходе общего форума, – сказал Максим Авдеев. – Также на индивидуальных встречах со специалистами департаментов министерства представители бизнеса смогли задать свои, специализированные вопросы. Отмечу, что значительная их часть была решена.



Итогами поездки стали конкретные договоренности, определяющие перспективы работы ряда предприятий региона, а также дальнейшего сотрудничества Правительства области с Минпромторгом и федеральными институтами развития. В частности, они касаются взаимодействия ярославских предприятий с Минпромторгом и Российским экспортным центром по вопросам сертификации продукции и ее продвижения на внешние рынки, софинансирования проектов Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области со стороны Российского фонда развития промышленности, расширения перечня направлений в сфере НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).



– Сотрудничество Ярославской области с министерством также будет развиваться в рамках внедрения проектного управления, – подчеркнул Максим Авдеев.



Одна из инициатив нашего региона может быть реализована уже на днях – региональный Центр трансфера технологий представит свои возможности крупнейшим фармацевтическим предприятиям России в рамках Всероссийского совета по фармацевтике. Максим Авдеев добавил, что это позволит центру зарекомендовать себя для активного сотрудничества с Министерством здравоохранения и Министерством образования РФ.



В ближайшее время Правительство Ярославской области представит в Минпромторг план совместной работы. Этот документ позволит систематизировать и закрепить достигнутые в рамках «Дня региона» договоренности.