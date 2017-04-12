​Совет директоров ПАО Банк "ВВБ" принял решение возобновить производство на Ярославском ликеро-водочном заводе. Первые шаги по "реанимации" предприятия будут сделаны в ближайшие дни, сообщил сегодня врио губернатора Дмитрий Миронов.



- Правительство Ярославской области подписало с представителями банка дорожную карту реализации проекта. На следующей неделе Банк "ВВБ" открывает в Ярославле юридическое лицо и начинает процедуру выкупа кредиторской задолженности Ярославского ликеро-водочного завода, - рассказал Дмитрий Миронов. - Возобновление работы завода не только даст ярославцам рабочие места, но и положительно скажется на состоянии регионального бюджета. До остановки производства предприятие ежегодно перечисляло в казну около 1 млрд рублей налогов. Ожидается, теперь перечисления по году составят около 1,5 миллиардов рублей.



По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Валерия Холодова, представители Банка "ВВБ" прорабатывают несколько различных вариантов возобновления производства.



- В настоящее время рассматривается вопрос использования как уже существующей площадки в центре города, так и запуску производства на территории "Новоселок", - пояснил Валерий Холодов. - От того, какое решение примет банк, зависят сроки запуска производства.



Напомним, что Ярославский ликеро-водочный завод остановил работу в конце 2015 года после отзыва лицензии Росалкогольрегулированием. В феврале 2016 года Арбитражный суд Ярославской области признал ЯЛВЗ банкротом.