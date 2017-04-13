​Восстановление производства на НПЗ им. Менделеева будет проходить с участием инвестора. Об этом в ходе расширенного заседания Правительства Ярославской области 11 апреля рассказал заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



Он пояснил, что в рамках поручения главы региона Дмитрия Миронова инвестиционный блок Правительства находится в постоянном контакте с собственником предприятия. В результате решен вопрос с погашением задолженности по заработной плате. В настоящее время она выплачивается в полном объеме. Положительную динамику показывает и ситуация с восстановлением деятельности завода: с понедельника началась подготовка к запуску предприятия. Уже с понедельника весь коллектив НПЗ им. Менделеева переведен на полный рабочий день.



– Сейчас задача сотрудников – обеспечить запуск завода. По договоренности с инвестором и банком-собственником активная фаза этой работы придется на конец апреля – май. В середине июля планируется запустить предприятие, – рассказал Максим Авдеев. – Сейчас мы уже можем говорить, что весь трудовой коллектив сохранен, зарплата выплачивается и будет выплачиваться. Однако трудовые контракты будут регулярно продлеваться. Это вынужденная мера, поскольку предприятие находится в стадии банкротства. Но и собственник, и инвестор понимают, что обеспечивать работу установок по обеззараживанию кислогудронных прудов необходимо в первоочередном режиме.



В настоящее время Правительство обсуждает с руководством завода вопрос усиления мер технологической безопасности на предприятии за счет дополнительного оборудования, чтобы не допустить экологического ЧП. Также Максим Авдеев выразил уверенность, что конструктивный диалог с инвестором позволит найти возможности погашения всех задолженностей предприятия.