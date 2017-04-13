​По предложению врио губернатора в Демидовском сквере, благоустройство которого будет проведено в этом году на средства, выделенные Правительству области Правительством Москвы, установят трехмерную модель исторического центра Ярославля. В настоящее время существует три варианта проекта. Какой из них будет воплощен, жителям региона предстоит выбрать самостоятельно путем голосования.



Вариант №1. План 1778 года



Реализация плана с радиально-кольцевой структурой улиц, анфиладой центральных площадей, своеобразной главной планировочной осью города, с выявлением средневековых границ земляного и рубленого города продолжалась до середины XIX века и была зафиксирована планом 1846 года. Застройка центра Ярославля была усадебной, поделенной на домовладения с хозяйственными постройками и дворами.



Отображение в макете большей части зданий будет выглядеть условно, а модель в целом будет являться гипотезой на тему «Как мог выглядеть центр Ярославля 2 – 2,5 века назад». Детально и узнаваемо будут показаны только немногие сохранившиеся памятники. Однако данная модель даст возможность сопоставить градостроительные модели разных времен с наглядным подтверждением сохранности плана XVIII века до наших дней.



Вариант №2. План 1913 года



Эта модель воспроизведена по старым фотографиям с восстановлением утраченных в начале ХХ века доминант, в основном культового зодчества. Наполнение и внешний облик центральных площадей, набережных, бульваров были совершенно иными, сложно сопоставимыми с современностью.



В числе преимуществ данного варианта – относительно достоверная ретроспектива центральной части города, а именно макетная реконструкция системы площадей, кварталов и улиц с демонстрацией многих утраченных элементов городских ансамблей XIX века. Подобные модели, относящиеся к исторической градореконструкции, установлены в Туле (2016 год) и в Иркутске (2014 год).



Как и вариант №1, такую модель практически невозможно использовать в качестве путеводителя и ориентирования в городском пространстве для туристов и самоидентификации для горожан.



Вариант №3. Современный план



Достоверное отображение актуальной ситуации, включая основу регулярных планов XVIII – XIX веков. Схематичное отображение рядовой застройки.



К достоинствам данной модели относятся актуальность, узнаваемость, достоверность и точность отображения реальной ситуации, возможность максимально детально и художественно выразительно представить наиболее значимые ансамбли и здания – символы Ярославля: театр им. Федора Волкова, Успенский собор в современной версии, часовню иконы Казанской Божией Матери, памятник князю Ярославу Мудрому и другие.



Модель может активно использоваться жителями и туристами в качестве наглядного путеводителя, немого гида – благодаря применению технологий для слабовидящих, шрифта Брайля по примеру Мюнхена и Варшавы. Подобные проекты, отражающие современную реальность, также размещены в Гамбурге, Эдинбурге и других культурных столицах мира.



Но в этой модели отсутствует отображение утраченных памятников, представляющих интерес для любителей прошлого.