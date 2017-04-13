​13 апреля, в Чистый четверг, в Ярославле проходит общегородской субботник. Работа на улицах и во дворах областного центра кипит с самого утра.



Во всех районах города организованы площадки для выдачи инвентаря. Вооружившись лопатами, метлами и граблями, ярославцы приводят в порядок придомовые территории, парки и скверы. Чтобы Ярославль был не только чистым, но и зеленым, участники субботника также сажали деревья. Так, в рамках акции «Растем вместе» ученики школы №89 Фрунзенского района посадили деревья и установили именные таблички.



С самого утра масштабные работы развернулись на проспекте Фрунзе, 35. На уборку вышли порядка 500 горожан. Во время субботника было посажено 450 деревьев, установлены новые лавочки и урны. Многие ярославцы пришли на субботник целыми семьями. А после работы их ждала интересная программа: мастер-классы, анимация и конкурсы для детей. Также была организована полевая кухня.



Планируется, что в общегородском субботнике примут участие более 50 тысяч ярославцев.