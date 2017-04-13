​13 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов посетил Туношенскую среднюю школу. С визита в это учебное заведение началась рабочая поездка главы региона в Ярославский муниципальный район.



Вместе с председателем Правительства области Дмитрием Степаненко Дмитрий Миронов возложил цветы к памятным доскам Герою России Александру Селезневу, имя которого носит общеобразовательное учреждение, и ефрейтору Игорю Ясиновскому.



Сегодня 335 школьников из Туношны и близлежащих деревень вынуждены учиться в старом здании, которое построено более 100 лет назад. Глава региона осмотрел кабинеты географии, математики, химии, побеседовал с учителями, многие из которых являются выпускниками этой школы, и с ребятами из кадетского класса. Ученики рассказали о подготовке к смотру строя и песни и к участию в памятном карауле на Леонтьевском кладбище в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Школьники вручили Дмитрию Миронову подарок и задали главный вопрос:



– Когда построят новую школу?



– К 1 сентября объект должен быть сдан, – ответил врио губернатора.



Мать Героя России Вера Селезнева, которая работает в Туношенской школе, поблагодарила Дмитрия Миронова за помощь в строительстве общеобразовательного учреждения. Глава региона подчеркнул, что новое учебное заведение по-прежнему будет носить имя ее сына, погибшего при исполнении служебного долга.



– Наша школа еще дореволюционной постройки. Теплая, светлая, мы ее очень любим, но она маленькая, тесная, не отвечает современным требованиям, дети занимаются в две смены, – рассказала директор МОУ «Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.» Светлана Балкова. – Нет кабинетов музыки, ОБЖ, технологии, фойе служит актовым залом. Мы открыли классы кадетства и художественно-эстетического направления, развиваем патриотическое воспитание. Для обеспечения качественного обучения нам необходимо современное здание.



Дмитрий Миронов проинспектировал ход строительства новой школы в селе Туношна, осмотрел основной корпус, пристройку, в которой будут располагаться спортивный и актовый залы, медицинский блок. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. Третий этаж уже полностью готов под чистовую отделку. Подключено отопление. Общая сметная стоимость объекта составляет 280 миллионов рублей.



– Новая школа Туношне необходима, – сказал Дмитрий Миронов. – Дети должны учиться в одну смену, в комфортных условиях. Поэтому мы приложили максимум усилий для того, чтобы завершить строительство в короткие сроки.



Новое учебное заведение будет располагаться на территории в 15,5 тысячи квадратных метров. Оно позволит снизить дефицит мест, организовать обучение в одну смену. Появятся лабораторные помещения, актовый зал, библиотека с читальным залом, школьные мастерские, столовая с полным циклом обслуживания. Школа будет адаптирована для детей-инвалидов.



Справка



Строительство средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 499 мест, началось в 2011 году. В 2013-м в связи с неисполнением генподрядной организацией обязательств по контракту работы на объекте были прекращены. В декабре 2016 года заключен новый муниципальный контракт с ООО «Регионстрой» на строительно-монтажные работы на сумму более 158 миллионов рублей. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» в 2017 году Ярославской области выделена субсидия из федерального бюджета около 119 миллионов рублей на завершение строительства школы в Туношне. Также будет разыгран конкурс на обеспечение учреждения кухонным и кабинетным оборудованием, мебелью, партами.