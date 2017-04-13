​13 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов представил общественности Ярославского МР нового главу администрации района Николая Золотникова. Встреча прошла в поселке Дубки. В ней принял участие председатель Правительства Дмитрий Степаненко и члены Правительства области.



– Николай Владимирович почти 10 лет возглавлял Некрасовский район и проявил себя как хозяйственный, неравнодушный руководитель, сильный и успешный управленец, – дал характеристику Николаю Золотникову Дмитрий Миронов. – Совсем недавно он переизбран председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области». Это убедительное свидетельство доверия и признания заслуг со стороны коллег. Уверен, что опыт Николая Золотникова поможет развитию Ярославского района.



Дмитрий Миронов отметил, что проблем здесь накопилось немало. В частности, в районе очень большое число обманутых дольщиков. Глава региона поручил Николаю Золотникову оперативно проработать вопрос по завершению долгостроев с департаментом строительства и заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко, отвечающим за это направление.



– Решение проблемы обманутых дольщиков – одна из приоритетных задач на государственном уровне, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



В числе объектов, которым новому руководителю необходимо уделить особое внимание, глава региона назвал Туношенскую школу, тепличный комплекс в Дубках.



– Ярославский район стратегически важен для области, – сказал Дмитрий Миронов. – Я вижу его развитие в неразрывной связи с административным центром области, куда сегодня многие жители района ездят на работу. В свою очередь, многие ярославцы переезжают в пригород. Ваш район – один из немногих в регионе, население которого устойчиво растет. Убежден, что у территории большой потенциал в строительстве жилья, в том числе экономкласса, малоэтажной застройки. И при этом крайне важно обеспечить людей всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры.



Дмитрий Миронов сообщил, что уже разработаны проекты комплексной застройки, предусматривающей детские сады, школы, поликлиники, развитие дорожной сети. Кроме того, благодаря активной деятельности Правительства области по вхождению в федеральные программы в этом году регион получит 650 миллионов рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». Часть этих средств будет направлена в Ярославский район.



Также врио губернатора добавил, что благодаря перезагрузке отношений с «Газпромом» и возобновлению программы газификации области уже в этом году в Ярославском районе планируется приступить к строительству новых сетей.



– Работы предстоит много, и я рассчитываю, что Николай Владимирович активно включится в решение проблем района, в кратчайшие сроки сформирует эффективную команду, которая будет работать на результат, – резюмировал Дмитрий Миронов. – Времени на раскачку у нас нет!