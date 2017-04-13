​13 апреля в рамках рабочей поездки в Ярославский район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил тепличный комбинат «Ярославский». Это современное автоматизированное предприятие круглый год обеспечивает регион свежими овощами.



Врио губернатора и другие участники выездного совещания, члены регионального Правительства осмотрели производство и пообщались с коллективом. Экскурсию провел директор комбината Сергей Дьяков. Он рассказал, что предприятие построено в 2010 году. Спустя пять лет к нему присоединилось существовавшее в поселке тепличное производство. В настоящее время общая площадь комбината составляет больше 11 гектаров.



В салатно-рассадном отделении гостей ознакомили с технологией высаживания рассады. При выращивании продукции применяется автоматическая система управления микроклиматом. Это снижает материальные затраты, уход за растениями становится более экономичным. Большое внимание также уделяется качеству. Борьба с вредителями ведется биометодом, то есть с помощью живых организмов, а не химикатов. Содержание нитратов контролируется в собственной агрохимической лаборатории.



– Рентабельность производства, использование энергосберегающих технологий, урожайность – характеристики вашего комбината достаточно высокие, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы активно работаете в направлении импортозамещения. У вас большие перспективы.



Было отмечено, что только в этом году по двум основным мерам поддержки, связанным с субсидированием процентных ставок и компенсацией прямых затрат, комбинату выделено 162 миллиона рублей.



Дмитрий Миронов также обсудил с руководством предприятия реализацию инвестиционного проекта по расширению производства. Его общая стоимость – более 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году была проведена работа по созданию трех гектаров дополнительных тепличных площадей. Это позволит уже в ближайшее время увеличить годовое производство на 3,8 тысячи тонн. В следующем году комбинат также планирует нарастить объемы поставок свежих овощей в Ярославский и соседние регионы, доведя этот показатель до 15,5 тысячи тонн. В качестве партнеров рассматриваются крупные плодовоовощные базы Москвы, Новосибирска, Архангельска, магазины и оптовые рынки Костромской и Ивановской областей.



Справка



ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» расположен в поселке Дубки Ярославского района. Численность сотрудников составляет 127 человек.



За счет использования современных гибридов и сортов продукция тепличного комбината «Ярославский» обладает долгим сроком хранения, являясь при этом экологически чистой и здоровой.



Применение голландского оборудования, конструкций и современных технологий выращивания (малообъемная гидропоника, капельный полив, подвесные лотки, системы туманообразования и др.) позволяет добиться средней рентабельности производства на уровне 50%.



Внедрение современных достижений мирового овощеводства позволяет получать более 100 кг/кв. м огурцов (со светокультурой) в год, а в весенне-осенний период 60 кг/кв. м огурцов культурооборота, 100 кг/кв. м светокультуры, что превышает аналогичные средние показатели сибирских тепличных хозяйств в 3 – 4 раза.



Использование высокоэффективных когенерационных установок, обладающих более высоким КПД при выработке энергоресурсов по сравнению с другими видами генераторов, позволяет получать дешевую электроэнергию и тепло. Это дает возможность снизить зависимость производства от внешних поставок электроэнергии и уменьшить долю энергозатрат в полной себестоимости продукции до 20%. Кроме того, высокая степень автоматизации тепличного комплекса (автоматическое управление микроклиматом, поливом и пр.) способствует сокращению объемов ручного труда и снижению производственных затрат.