​Ярославский полумарафон серии «Бегом по Золотому кольцу» получил свидетельство о соответствии стандарту качества и безопасности массовых беговых мероприятий. Полумарафону по итогам стартов прошлых лет присвоена максимальная звездность «5+» в рейтинге календаря Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики на 2017 год.



Максимальный балл рейтинга складывается из двух критериев: предполагаемой звездности и экспертной оценки. На первом этапе при регистрации события звездность носит заявительный характер. Она определяется автоматически на основе заявки организатора по 100 критериям. После проведения забега оценка выставляется специалистами – участниками бегового мероприятия. Они оценивают правильное измерение личного результата, зоны гардероба и питания, организованные на стартах, воду на трассе, обеспечение медицинской помощью, транспортное решение на дистанции и многое другое. Наличие соответствующего уровня звездности позволяет любителям бега России и других стран выделять безопасные и качественные события, получать надежную информацию о формате и объеме предоставляемых на них услуг.



Всего в 2017 году в календарь Национального бегового движения включено 116 стартов по всей стране. Ярославский полумарафон пройдет 3 сентября. Ожидается более 6 тысяч участников.