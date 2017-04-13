​К 200-летию Николая Некрасова литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха» будет отреставрирован. Об этом 13 апреля на встрече с общественностью Ярославского района сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– 200-летие Николая Некрасова – событие всероссийского масштаба. Внимание к нему приковано не только со стороны руководства Ярославской области, но и федерального центра. Поэтому будьте уверены: все необходимые работы по реставрации и благоустройству будут должным образом профинансированы и выполнены в срок, – сказал Дмитрий Миронов. – Музей в Карабихе в ближайшие годы существенно преобразится. Я лично буду контролировать ход этой работы.



Глава региона добавил, что ему и первому заместителю председателя Правительства Виктору Костину выпала честь войти в состав федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия Николая Некрасова. В ближайшее время будет создан региональный оргкомитет.



Планируются мероприятия по реставрации, обеспечению безопасности территории и благоустройству парковых зон не только усадебного корпуса в Карабихе, но также и в селе Аббакумцево Некрасовского района, где находятся фамильный склеп Некрасовых, усадьба, где поэт жил в детские годы, и другие связанные с его именем объекты.



Как отметил Виктор Костин, в процессе подготовки будет приведена в порядок инфраструктура, проведена интеграция имеющихся памятников в образовательный процесс.



– Имя Николая Некрасова должно стать дополнительным стимулом для привлечения туристов в регион, – подчеркнул Виктор Костин.