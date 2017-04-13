​В ходе встречи главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Ярославского района была поднята тема строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов. В связи с активными темпами жилищного строительства в ряде поселков существующие медицинские учреждения не справляются с потоком пациентов.



– В нашем районе наблюдается дефицит площадей в медицинских учреждениях. Когда они строились, количество жителей было намного меньше, чем сейчас. Планирует ли область выделять деньги на строительство новых зданий под учреждения здравоохранения? – спросили жители.



Наиболее остро, как было отмечено, эта проблема строит в Красном Бору, Кузнечихе и Щедрине. Численность этих поселков за счет активного строительства жилых кварталов в последние годы увеличилась в разы.



– Вопрос расширения медицинских учреждений на сегодняшний день один из самых злободневных, – сказал Дмитрий Миронов. – С одной стороны, очень хорошо, что численность населения в районе растет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все жители Ярославской области должны иметь возможность получать качественные медицинские услуги. И этот вопрос необходимо решать незамедлительно.



По словам Дмитрия Миронова, в области действует региональная программа развития материально-технической базы медицинских организаций, предполагающая, в частности, и строительство новых ФАПов.



Первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин доложил, что строительство объектов в озвученных поселках запланировано на 2019 – 2020 годы. Дмитрий Миронов поручил проработать вопрос возможности переноса этих сроков на более ранний период – 2018 – 2019 годы. В будущем, по мнению главы региона, строительство жилых кварталов должно идти синхронно с возведением объектов социальной инфраструктуры. Причем эту работу органам власти необходимо вести совместно с застройщиками.