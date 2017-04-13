|13 апреля на встрече с общественностью, которую врио губернатора Дмитрий Миронов провел в рамках рабочей поездки в Ярославский район, к главе региона обратились жители новостройки на улице Каштановой в поселке Щедрино-2.
– Вентиляционные каналы не работают, в квартирах очень холодно, нет никакого благоустройства, управляющая компания отказывается убирать грязь, – жаловались они.
Новоселы попросили Дмитрия Миронова взять этот вопрос под личный контроль.
– Разберемся, – пообещал глава региона. – Случай ваш не единичный. Несколько недель назад я был с визитом в Любимском районе, и там точно такая же ситуация. Жалко людей, которые вместо комфортного жилья получили аварийное. Больше всего удивляешься тому, кто и в каком состоянии принимает эти дома в эксплуатацию.
Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко, курирующему строительную отрасль, проинспектировать дом на Каштановой, установить все дефекты, а также обеспечить взаимодействие собственников с руководством управляющей компании.
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